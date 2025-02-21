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Manisa'da Sahte Plakalı Araçla Yakalanan Sürücüye Adli Tahkikat Başlatıldı

Manisa'da Sahte Plakalı Araçla Yakalanan Sürücüye Adli Tahkikat Başlatıldı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında trafikten men edilmiş sahte plakalı bir araç ile yakalanan sürücü hakkında resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla adli tahkikat başlatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol trafik uygulamasında trafikten men edilmiş, sahte plakalı araç ile yakalanan sürücü hakkında resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla adli tahkikat başlatılırken, araç ise yediemin deposuna çekildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesinde, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından 20 Şubat Perşembe günü saat 22.00 sıralarında gerçekleştirilen yol kontrol uygulaması esnasında M.G. (40/E) adlı şahsın kullandığı araçta yapılan kontrollerde aracın trafikten men olduğu, aracın üzerinde takılı olan plakanın da sahte olduğu anlaşıldı. Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından sürücü hakkında resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla adli tahkikata başlanırken, araç ise yediemin deposuna çekildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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