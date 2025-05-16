Manisa'da Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri bir iş yerinde yaptığı aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince B.A. (E/34) isimli şahsın işyerinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ile 70 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ruhsatsız tabanca ve fişeklere el konulurken, şüpheli şahıs B.A. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA