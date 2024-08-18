Manisa'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Sarıgöl yönünden Buldan istikametine seyir halinde olan B.T. (25) yönetimindeki 35 ANL 985 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Kazada sürücü B.T. ve araçta yolcu olarak bulunan L.K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MANİSA