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Salihli'de kavşakta feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

Salihli'de kavşakta feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin ışıklı kavşakta çarpışması sonucu biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin ışıklı kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki Durasıllı ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. (26) yönetimindeki 45 BBT 052 plakalı motosiklet ile İ.Y. (47) idaresindeki 27 TD 695 plakalı otomobil, kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü S.K. ile otomobil sürücüsü İ.Y. ve otomobilde bulunan yolcular İ.Y. (47) ile motosiklette yolcu konumunda bulunan H.K. (45) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ve Özel Can Hastanesine kaldırıldı.

Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü S.K. ile H.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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