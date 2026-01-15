Haberler

Manisa'da terminallerde otobüslere emniyet kemeri denetimi

Manisa'da terminallerde otobüslere emniyet kemeri denetimi
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, yolcu güvenliğini artırmak amacıyla otobüslerde emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. 8-13 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde 237 otobüs kontrol edildi ve 3 bin 154 yolcuya emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgi verildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimleri tarafından, yolcu güvenliğini artırmaya yönelik terminallerde otobüslere emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Manisa İl genelinde 8-13 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde 24 ekip ve 47 personel görev aldı. Uygulama kapsamında terminallerde 237 otobüs ve sürücüsü kontrol edilirken, 3 bin 154 yolcuya emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altı çizildi. - MANİSA

