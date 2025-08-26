Manisa'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, şehir genelinde yol güvenliğini artırmak amacıyla terminallerde otobüslere yönelik kapsamlı bir Emniyet Kemeri Denetimi ve Bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

20-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İlçe Trafik Birimleri'nden toplam 17 ekip ve 34 personel görev aldı.

Denetimler sonucunda 241 otobüs ve sürücüsü kontrol edilirken, 3 bin 126 yolcuya emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere ise toplam 18 bin 587 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. - MANİSA