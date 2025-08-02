Manisa'da Otobüs Şoförleri Arasında Bıçaklı Kavga

Manisa'da Otobüs Şoförleri Arasında Bıçaklı Kavga
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Manisa'nın Kula ilçesinde, bir otobüsün şoförleri arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir şoför hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Kula ilçesi Kavacık Mahallesi kavşağında, Ankara'dan İzmir istikametine gitmekte olan bir otobüs firmasına ait araçta görevli iki şoför arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında seyir halindeyken Kavacık Mahallesi kavşağında yol kenarına çekilen otobüsün şoförleri B.Ç. ve A.İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüşmesi üzerine A.İ., meslektaşı B.Ç.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan B.Ç., Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli A.İ., jandarma ekiplerince olay yerinde yakalanarak ilçe jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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