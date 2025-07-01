Manisa'da Orman Yangınları Yayılıyor: Saruhanlı'da Da Yangın Çıktı

Manisa'da Orman Yangınları Yayılıyor: Saruhanlı'da Da Yangın Çıktı
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına erken müdahale başladı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Manisa'nın Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçesinde devam eden orman yangınlarına Saruhanlı ilçesi de eklendi. 13.20'de başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde bugün saat 13.20'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 13.31'de yapılmaya başlandı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer sevk edilerek yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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