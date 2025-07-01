Manisa'da Orman Yangınları Kontrol Altında

Manisa'da 4 ayrı bölgede devam eden orman yangınlarını kontrol altına alma çabaları devam ederken, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, çalışmaların iyiye doğru gittiğini ifade etti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde dün başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına yönelik yürütülen söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yangının yayılma riskine karşı alınan önlemleri ve söndürme çalışmalarını alanda yetkililerle değerlendiren Vali Özkan, "Tüm ekiplerimizle koordineli bir şekilde sahadayız. İlimizde devam etmekte olan Akhisar, Ahmetli, Kula ve son olarak bugün başlayan Saruhanlı orman yangınlarının kontrol altına alınması için Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği önceliğimizdir" dedi.

Toplam 25 yerleşim yeri tahliye edildi

Manisa Valiliği'nden yapılan yazı açıklamada ise "Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçelerimizde devam eden Saruhanlı ilçemizde 01.07.2025 günü 13.20'de başlayan orman yangınlarına ekiplerimiz hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmeye devam etmektedir. Meydana gelen orman yangınlarına toplam 7 uçak, 25 helikopter, 129 arazöz, 37 itfaiye ekibi, 96 su tankeri, 53 iş makinası, bin 139 personel ile müdahale edilmektedir. Ayrıca orman yangınının devam ettiği Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçemizde toplam 25 yerleşim birimi yangının yayılma riskine karşı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımız, devlet yurtlarımızda misafir edilecektir. Yangın bölgelerinde gerekli güvenlik, sağlık ve diğer tüm tedbirler alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - MANİSA