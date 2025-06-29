Manisa'da Orman Yangını: Tahliyeler ve Hava Desteği Devam Ediyor

Manisa'da Orman Yangını: Tahliyeler ve Hava Desteği Devam Ediyor
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Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Karaköy Mahallesi'nde başlayan orman yangını, ikinci gününde hava ve karadan yürütülen müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangında çalışmalar gece boyunca aralıksız bir şekilde karadan yürütülürken, günün ilk ışıklarıyla beraber başlayan hava desteğiyle yangına müdahale ediliyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ikinci gününde devam ediyor. Yangının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı; Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesine bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken vatandaşlar Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.

Gece boyunca karadan yürütülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla beraber hava desteği de sağlandı. Yangını kontrol altına almak amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 10 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile bir çok kurum temsilcisiyle gönüllüler görev yapıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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