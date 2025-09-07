Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler

Manisa'nın Demirci ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangınına 1 helikopter, 1 uçak ve 2 arazöz ile müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Olayda yaklaşık 500 metrekarelik kara çam ormanı zarar gördü.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 1 uçak ve 2 arazöz ile müdahale edildi.

Demirci'ye bağlı Hoşçalar Mahallesi Başalan mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın bölgsesine karadan 2 arazöz müdahale ederken, havadan da 1 helikopter ve 1 uçak müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

Meydana gelen yangında yaklaşık 500 metrekarelik kara çam ormanı zarar gördü. - MANİSA

