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Manisa'da Okul Servisleri Çarpıştı: 9 Öğrenci Yaralandı

Manisa'da Okul Servisleri Çarpıştı: 9 Öğrenci Yaralandı
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Manisa'da aynı okulun öğrencilerini taşıyan iki servis aracı çarpıştı. Kazada 9 öğrenci hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da aynı okulun öğrencilerini taşıyan 2 servis aracının çarpışması sonucu 9 öğrenci yaralandı.

Kaza, Manisa-Turgutlu yolu Karoğlanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'daki Halil Kale Fen Lisesini inceleme gezisinden dönen Yunusemre Atatürk Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Tarık B. yönetimindeki 45 J 0684 plakalı okul servisi, yine aynı okulun öğrencilerini taşıyan Ruhi Ç. yönetimindeki 45 J 0209 plakalı servise arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki 45 J 0684 plakalı servis minibüsündeki 16 öğrenciden 9'u hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 öğrenci Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumların iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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