Haberler

Manisa'da Okul Servis Araçlarına Denetim Yapıldı

Manisa'da Okul Servis Araçlarına Denetim Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılıyla birlikte okul servis araçları ve sürücülerine yönelik özel denetimler gerçekleştirdi. 188 araç kontrol edildi, 54'üne ceza kesildi.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde öğrenci taşıyan okul servis araçları ve şoförlerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

İl genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 28 Jandarma Trafik Timi ve 63 personel görev aldı. Toplam 188 okul servis aracı ve şoförü kontrol edilirken, 54 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Servis şoförlerine servis taşımacılığına yönelik yasal mevzuat konusunda uyarılarda bulunulurken, öğrencilere de servis araçlarında dikkat etmeleri gereken hareket tarzları gösterildi. Denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, eşinin diplomasını kendisi verdi

Suriye'de first lady, diplomasını eşinin elinden aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de tek ve 800 yıldır ayakta: Üstü cami, altı kilise 

Türkiye'de tek ve 800 yıldır ayakta! Üstü cami, altı kilise

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.