Manisa'da Okul Servis Araçlarına Denetim Yapıldı

2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde öğrenci taşıyan okul servis araçları ve şoförlerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

İl genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 28 Jandarma Trafik Timi ve 63 personel görev aldı. Toplam 188 okul servis aracı ve şoförü kontrol edilirken, 54 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Servis şoförlerine servis taşımacılığına yönelik yasal mevzuat konusunda uyarılarda bulunulurken, öğrencilere de servis araçlarında dikkat etmeleri gereken hareket tarzları gösterildi. Denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği bildirildi. - MANİSA