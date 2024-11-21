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Manisa'da Okul Servis Araçlarına 33 Bin TL İdari Para Cezası

Manisa'da Okul Servis Araçlarına 33 Bin TL İdari Para Cezası
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Manisa’da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kusurlu bulunan 34 okul servis aracı ve sürücüsüne toplam 33 bin 445 TL para cezası kesildi. Denetimlerin öğrencilerin güvenliği için devam edeceği bildirildi.

Manisa'da emniyet ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde kusurlu görülen 34 araç ve sürücüsüne 33 bin 445 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından, 19 -20 Kasım tarihleri arasında 33 ekip ve 67 personelin katılımıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 412 okul servisi denetlenirken, kusurlu görülen 34 araç ve sürücüsüne 33 bin 445 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada öğrencilerin trafikte güvenliği seyahatleri için okul servis araçları üzerinde denetimlerinin aralıksız devam edeceği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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