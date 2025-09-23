Manisa'da Okul Güvenliği İçin Gece Denetimi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde okul bahçeleri ve çevrelerinde gece boyunca geniş çaplı denetim yaptı.

22 Eylül Pazartesi günü 22.00'de başlayıp 23 Eylül 06.00'da sona eren kontrollerde ilkokul, ortaokul ve liseler olmak üzere 52 okulun bahçe ve çevresi denetlendi. Çalışmalarda 102 şahsın incelendiği, okullarla ilgisi bulunmayan şahısların bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliği için bu tür denetimlerin kesintisiz süreceğini açıkladı. - MANİSA