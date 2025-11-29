Haberler

Manisa'da Öğrencilere Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları

Güncelleme:
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, 4 okulda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik kapsamlı bilinçlendirme eğitimleri düzenledi. Gençlerin suçlardan uzak tutulması amacıyla yapılan çalışmalarda 700 kişiye eğitim verildi.

Manisa'da emniyet ekipleri tarafından, il merkezindeki 4 okulda öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik kapsamlı bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından gençlerin suçlardan uzak tutulması, maddi ve manevi zarar görmelerinin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

'En iyi narkotik polisi anne', 'Bilinçli gençlik bilinçli gelecek' ve "Bir kural bir ömür" projeleri kapsamında 24-28 Kasım 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi, Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi'nde öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan 700 kişiye eğitim verildi.

Emniyet ekipleri, gençlerin güvenli bir geleceğe sahip olması adına bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
