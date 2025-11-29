Manisa'da Öğrencilere Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları

Manisa'da emniyet ekipleri tarafından, il merkezindeki 4 okulda öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik kapsamlı bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından gençlerin suçlardan uzak tutulması, maddi ve manevi zarar görmelerinin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

'En iyi narkotik polisi anne', 'Bilinçli gençlik bilinçli gelecek' ve "Bir kural bir ömür" projeleri kapsamında 24-28 Kasım 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi, Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi'nde öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan 700 kişiye eğitim verildi.

Emniyet ekipleri, gençlerin güvenli bir geleceğe sahip olması adına bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - MANİSA