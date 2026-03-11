Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda 10 bin 746 adet sentetik ecza hap ile birlikte bir adet tabanca ve fişekler ele geçirildi. Üç şüpheli tutuklandı.

Manisa'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 bin 746 adet sentetik ecza hap ile birlikte silah ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince O.B. (23), M.K. (32) ve Ü.Ş. (22) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 10 bin 746 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 1 adet tabanca, şarjör ve 11 adet 9x19 fişek de bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
