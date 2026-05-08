Tarlasında silahlı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı hayatını kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Cahan, tarlasında çalışırken uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, Selendi ilçesine bağlı Avlaşa bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Cahan (50), arazisini traktörüyle sürmeye başladı. Tarlasında çalıştığı sırada Cahan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Niyazi Cahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Cahan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selendi İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
