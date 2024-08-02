Manisa'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Kavacık Rampaları Uşak istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Deniz (51) idaresindeki 45 ZC 2517 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosikletten savrulan sürücü, metrelerce sürüklenmesinin ardından yol kenarındaki taşlara çarptı. Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk tedavisinin yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından ileri tektik ve tedavi amacıyla Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA