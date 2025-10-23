Manisa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'da sabah saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'da yıllarca motosiklet camiasında hizmet veren ve motosiklet tutkusu ile tanınan Arif Caner Çiçek (30) idaresindeki motosiklet, yapımı devam eden Gediz Köprülü Kavşağı şantiyesi yakınlarında kontrolden çıkarak toprak yığınına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yol kenarındaki kanala düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kanaldan çıkarılan Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiçek'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. - MANİSA