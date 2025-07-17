Manisa'da Motosiklet Kazası: 52 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'da Motosiklet Kazası: 52 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 52 yaşındaki Nuri Aşır hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde yaşanan kaza sonrası Aşır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 52 yaşındaki sürücü Nuri Aşır hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıgöl ilçe merkezinde akşam saatlerinde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Nuri Aşır, yola savrularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası olan Nuri Aşır'ın, Sarıgöl'de esnaflık yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Diyarbakır'da kutlamadan dönen kadın silahlı saldırıda öldü

Doğum günü dönüşü silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

Facianın ikinci gününde valilik beklenen haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.