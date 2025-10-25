Haberler

Manisa'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Manisa'nın Kula ilçesinde kavşaktan karşıya geçmek isteyen motosiklet ile bir aracın çarpıştığı kazada 50 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde kavşaktan karşıya geçmek isteyen motosiklet ile bir aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara 300 Karayolu Körez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan karşıya geçmekte olan İbrahim Yılmaz (50) idaresindeki plakasız motosiklet ile D300 karayolunda Uşak istikametine seyir halinde olan M.F.K. (27) yönetimindeki 45 ALV 324 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinde savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan İzmir Ankara D300 Karayolu Uşak istikametine bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücüsü M.F.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
