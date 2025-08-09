Manisa'da Motosiklet Denetimleri: Cezalar ve Yakalamalar

Manisa'da Motosiklet Denetimleri: Cezalar ve Yakalamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da Emniyet ve Jandarma, motosiklet denetimlerinde bin 182 aracı kontrol edip, 385 sürücüye toplam 1,5 milyon TL ceza kesti. Jandarma, 760 motosiklet üzerinde denetim yaparak kask takmayan 68 sürücüye ceza uyguladı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İlçe Trafik birimleri ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-8 Ağustos tarihlerinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik il genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Emniyet ekiplerince 7 Ağustos'ta 43 ekip ve 79 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 1.182 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu görülen 385 araç ve sürücüsüne plaka eksikliği, muayenesiz araç, ehliyetsiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, yaya yollarında motosiklet sürmek ve kask takmamak gibi çeşitli maddelerden toplam 1 milyon 487 bin 7 TL idari para cezası uygulanırken, 40 araç trafikten men edildi.

Jandarma ekiplerince ise 8 Ağustos'ta 22 trafik timi, 3 motosiklet timi ve 11 asayiş timinden oluşan 74 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 760 motosiklet kontrol edildi. 68 sürücü ve yolcuya kask takmamaktan ceza kesilirken, 25 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca çalıntı kaydı bulunan 1 motosiklet ile yakalama kaydı bulunan 1 araç tespit edildi, toplam 89 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden işlem yapıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Yumaklı, tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli

Yumaklı, tarih verip büyük tehlikeye dikkat çekti: Teyakkuz halindeyiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çözüm komisyonu 2. kez toplandı! Kurtulmuş'tan DEM'li üyelere özel önlem

DEM'li üyeler için aldığı özel önlem, toplantıya damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.