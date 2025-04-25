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Manisa'da Motosiklet Denetimi: 1 Milyon TL Ceza ve 33 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa'da Motosiklet Denetimi: 1 Milyon TL Ceza ve 33 Araç Trafikten Men Edildi
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 326 sürücüye 1 milyon 234 bin 186 TL ceza uyguladı. 33 motosiklet trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 326 araç ve sürücüsüne 1 milyon 234 bin 186 TL idari para cezası uygulanırken 33 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce 24 Nisan Perşembe günü, 45 ekip 91 personelin katılımıyla motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimde 1.009 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, kusurlu görülen 326 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 234 bin 186 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. Yapılan denetimlerde 33 motosikletin trafikten men edildiği ve 2 sürücünün de belgesinin geri alındığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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