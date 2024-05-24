Manisa'da Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Sınavında Kopya Düzeneği Yakalandı

Manisa'da 21 Mayıs tarihinde yapılan motorlu taşıtlar sürücü kursu sınavına kopya düzeneği ile girmek isteyen bir şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı. Şahısla irtibatlı olduğu tespit edilen ikisi sürücü kursu sahibi ve çalışanı olmak üzere toplam 3 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Manisa Anadolu Lisesinde 21 Mayıs saat 18.00 ve saat 19.15'te iki oturum şeklinde yapılacak Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu sınavlarına, "Kopya Düzeneği ile Girileceği" yönünde istihbari bilgi alınması üzerine saat 18.00'deki oturuma üzerinde kopya düzeneği ile girmeye çalışan, M.M. (37) isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet kopya düzeneği ele geçirilirken okul civarında şahısla irtibatlı olduğu tespit edilen araç içerisinde B.T. (20), U.G. (34) ve Ş.A. (25) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst ve araç aramasında 1 adet tabanca, 2 adet sim kart, 4 adet kulaklık, 1 adet makas, 2 adet kamera, 2 adet wifi cihazı, 2 adet veri aktarım cihazı, 1 adet powerbank ve 18 adet sim kart aparatı ele geçirildi. Şüpheli Ş.A. isimli şahıs, saat 19.15'teki sınava gireceğinden kopya düzeneği yerleştirilemeden yakalandığından ifade sonrası serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli şahıs ve devam eden çalışmalarda tespiti yapılan suçun organizatörü konumunda bulunan sürücü kursu sahibi ve çalışanı İ.Ö. (46) ve M.B. (58) isimli şahıslar da gözaltına alındı. Tamamlanan tahkikatın ardından adli makamlarca B.T., İ.Ö. ve M.B. tutuklandı. - MANİSA