Manisa'da korsan taşımacılığa sıkı denetim

Manisa'da trafik ekiplerinin korsan taşımacılık ve işçi servislerine yönelik yaptığı özel denetimde 580 aracın kontrol edildiği öğrenildi.

Manisa'da trafik ekiplerinin korsan taşımacılık ve işçi servislerine yönelik yaptığı özel denetimde 580 aracın kontrol edildiği öğrenildi. Denetimlerde kurallara uymayan 22 araç ve sürücüsüne toplam 312 bin 909 TL ceza kesildiği, 5 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile ilçe trafik birimleri tarafından korsan taşımacılık ve işçi servislerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

İl genelinde 6 Mart tarihinde 28 ekip ve 58 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 580 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda kusurlu görülen 22 araç ve sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem uygulandı. Denetimlerde 2 sürücüye korsan taşımacılıktan, 6 sürücüye Karayolları Taşıma Kanunu'nun 26. maddesinden, 6 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan ve 8 sürücüye de diğer trafik ihlallerinden cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Uygulamalar kapsamında araç ve sürücülerine toplam 312 bin 909 TL idari para cezası kesilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 5 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
