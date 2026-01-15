Haberler

Kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu

Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki Hamit Akyol'un dere yatağında ölü bulunmasının ardından jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Akyol'un cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, dere yatağında ölü bulundu.

Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Hamit Akyol'dan (78) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince şahsın evine gidiş güzergahında arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalarda dere yatağında sırtüstü yatar olarak bulunan Akyol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından bölgede gerekli incelemeler yapılırken, Hamit Akyol'un cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemi yapılacağı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
