Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde zirve yürüyüşüne çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan dağcı için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Umut Tanrıkulu dün zirve yürüyüşü yapmak üzere dağa çıktı. Bir süre sonra yardım çağrısında bulunan Tanrıkulu ile daha sonra irtibat kesildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile birlikte Burhan Mahallesi'nden gönüllü vatandaşlar sevk edildi. Ekipler, kayıp dağcıya ulaşabilmek için Allahtankarlı mevkiinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Havanın kararması ve bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildi. Arama kurtarma faaliyetlerinin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacağı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı