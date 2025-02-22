İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı
TÜBİTAK Bilim Ödüllü profesörün hesabı boşaltıldı! Sizin de başınıza gelmemesi için bu detaya dikkat

TÜBİTAK Bilim Ödüllü profesörün hesabı boşaltıldı

Manisa'da Kan Davası İddiasıyla Cinayet: Rafet Çeledir Vuruldu

Manisa'da Kan Davası İddiasıyla Cinayet: Rafet Çeledir Vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan Rafet Çeledir, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın kan davası cinayeti olduğu iddia ediliyor ve polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan bir kişi kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın kan davası cinayeti olduğu iddia edildi.

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Çağlar Sokak üzerinde meydana geldi. Çağlar Sokak üzerindeki evinden sabah işe gitmek için çıkan Rafet Çeledir (40) henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Yaralı halde Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çeledir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Husumetlileri tarafından vurulduğu öğrenilen iki çocuk babası Rafet Çeledir'in kan davasına kurban gittiği iddia edildi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme çalışmaları sürerken, olay yerinden kaçan şahıs ya da şahısları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Son halini görenler Başak Gümülcinelioğlu'nu tanıyamıyor
img

Zam tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
img

Rekor düşüşün ardından Bakan Şimşek'e dikkat çeken çağrı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi
Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı

Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı
Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Olaylı maç başını yaktı
Diş hekimini başından vurup annesine video gönderen caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Başından vurup annesine video gönderdi! İlk ifadesi ortaya çıktı
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
İftar menülerinin fiyatı belli oldu

İftar menülerinin fiyatı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.