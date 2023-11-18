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Manisa'da Kahvehanede Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kahvehanede oturan Davut Öztürk, 17 yaşındaki A.K.İ. tarafından silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öztürk'ün cenazesi morga kaldırıldı ve A.K.İ. gözaltına alındı.