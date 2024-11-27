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Manisa'da Jandarma Ekiplerine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, Saldırgan Gözaltında

Manisa'da Jandarma Ekiplerine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, Saldırgan Gözaltında
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 8 ayrı suç kaydı bulunan Gökhan K. isimli şahıs, jandarma ekiplerine ateş açarak çatışmaya neden oldu. Olayda bir jandarma astsubayı yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 8 ayrı suç kaydı bulunan şahıs kendisini almaya gelen jandarma ekiplerine ateş açtı. Olayda 1 jandarma astsubay yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Dilek Mahallesi Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi'nde meydana geldi. 8 ayrı suçtan aranan Gökhan K. (43) isimli şahsın bulunduğu adrese giden jandarma ekipleri, Gökhan K. tarafından silahla saldırıya uğradı. Çıkan çatışmada jandarma astsubay E.Y. yaralandı. Yaralı astsubay olay yerine gelen ambulansla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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