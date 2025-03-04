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Manisa'da Jandarmadan Suçlulara Operasyon: 4 Kişi Yakalandı

Manisa'da Jandarmadan Suçlulara Operasyon: 4 Kişi Yakalandı
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli'de çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Sorumluluk alanında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan 4 şahıs, cezaevine gönderildi.

Salihli'de jandarma ekiplerinin çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 4 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, silahla tehdit, uyuşturucu ve fuhuşa aracılık ve hakaret gibi çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 7 yıl 4 ay 10 gün, 3 yıl 3 ay, 2 yıl 4 ay, 3 gün, 7 yıl 21 ay 39 gün hapis cezası bulunan A.F.B. (45), İ.K. (32), H.S. (28) ve H.E. (25) yakaladı.

Yakalanan 4 şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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