Manisa'da Jandarma Tütün Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 şüpheli şahsın ev ve işyerlerinde yapılan aramada tütün dolu ve boş makaronlar, tütün ve sigara sarma makineleri ele geçirildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi, Gelenbe Mahallesinde; alınan duyum üzerine Ç.Ö., M.Ö., N.Ö., N.Ö. ve İ.Ç. isimli şahıslara ait ev ve işyerlerinde yapılan adli aramada, 5 bin 380 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 19 bin 550 adet boş makaron, 155 kilogram tütün ve 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı bildirildi. - MANİSA