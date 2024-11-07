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Manisa'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Manisa'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı aramalarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi.

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından Saruhanlı'nın kırsal Dilek Mahallesinde 7 şüpheli şahsa ait 9 ikamet ve 3 araçta yapılan eş zamanlı aramada çok sayıda tabanca, tüfek, silahlara ait fişek, esrar, kaçak alkol ve bir adet lahit parçası ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Saruhanlı İlçesi Dilek Mahallesinde, 06 Kasım Çarşamba günü 7 şüpheliye yönelik 3 araç ve 9 adreste eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada; 5 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 169 adet av tüfeği fişeği, 51 adet tabanca fişeği, 47 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 9 adet cep telefonu, 1 adet lahit, 513 gram kubar esrar, 48 litre kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheli 7 şahıs gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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