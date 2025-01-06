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Manisa'da Jandarma Operasyonu: 5 Bin 600 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Manisa'da Jandarma Operasyonu: 5 Bin 600 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 29 yaşındaki S.Ç. isimli şahsın üzerinde 5 bin 600 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahıs tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın yapılan üst aramasında 5 bin 600 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesinde S.Ç. (29/E) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 5 bin 600 adet sentetik ecza hapı ve bir adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.Ç isimli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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