Manisa'da Jandarma Operasyonu: 19 Bin 376 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Manisa'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 19 bin 376 adet sentetik hap ele geçirilirken, araç sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 19 bin 376 adet sentetik hap ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha çalışmalarında Gebze-İzmir Otoyolu Turgutlu gişelerinde A.Ç. idaresindeki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 19 bin 376 adet sentetik hap ele geçirilirken araç sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında soruşturma sürüyor. - MANİSA

