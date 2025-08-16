Manisa'da Jandarma Operasyonu: 19 Bin 376 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Manisa'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 19 bin 376 adet sentetik hap ele geçirilirken, araç sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha çalışmalarında Gebze-İzmir Otoyolu Turgutlu gişelerinde A.Ç. idaresindeki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 19 bin 376 adet sentetik hap ele geçirilirken araç sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında soruşturma sürüyor. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa