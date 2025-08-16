Manisa'da Jandarma Operasyonu: 19 Bin 376 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 19 bin 376 adet sentetik hap ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha çalışmalarında Gebze-İzmir Otoyolu Turgutlu gişelerinde A.Ç. idaresindeki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 19 bin 376 adet sentetik hap ele geçirilirken araç sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında soruşturma sürüyor. - MANİSA