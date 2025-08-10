Manisa'da Jandarma Drog Şüphelisini Gözaltına Aldı

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekipleri, yapılan bir araç aramasında 258 adet sentetik hap ele geçirdi ve 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 23.30 sıralarında bir ihbarı değerlendiren Kula İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, O.Ç. (32) isimli şahsın kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 258 adet sentetik hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmek üzere jandarma karakoluna götürüldü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
