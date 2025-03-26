Manisa'da İki Şahıs Uyuşturucu Hap ile Yakalandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta 7 bin 70 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. İki şüpheli şahıs gözaltına alındı ve adli tahkikata başlandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araç içinde yapılan aramada 7 bin 70 adet sentetik ecza hapı ile birlikte 2 şüpheli şahıs ele geçirildi.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, KOM Şube Müdürlüğü, Otoyol Jandarması ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.Ö. ve D.Ö. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 7 bin 70 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli tahkikata başlandığı bildirildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa