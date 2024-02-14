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Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ağır yaralı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil karşı şeride geçerek bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Alaşehir - Sarıgöl karayolu Delemenler Mahallesi mevkiinde saat 17.30 sıralarında, İ.Ç. (19) yönetimindeki 35 MHZ 12 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen İ.K. (46) yönetimindeki 34 FJH 092 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 35 MHZ 12 plakalı otomobil şarampole uçarken, kazada 34 FJH 092 plakalı otomobil sürüsü İ.K. ve yanında yolcu konumunda bulunan İ.M. (41) ile diğer otomobil sürücüsü İ.Ç. ağır yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı. Kazanın görgü tanığı olan bir vatandaş, "Karşı yönden gelen araç, karşı şeride geçmiş, iki araç kafa kafaya çarpışmış. Yaralıların durumları ağır" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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