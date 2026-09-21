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Manisa'da huzur uygulamasında 11 aranan kişi yakalandı, 8 bin 673 kişi sorgulandı

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Manisa'da huzur uygulamasında 11 aranan kişi yakalandı, 8 bin 673 kişi sorgulandı
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Manisa'da 19 Eylül gecesi Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı. Kent genelindeki denetimlerde 8 bin 673 şahıs sorgulanırken aranan 11 kişi yakalandı, 4 bin 572 araç kontrol edildi, 27 araç trafikten men edildi.

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 8 bin 673 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 11 kişinin yakalandı. Denetimlerde 4 bin 572 araç kontrol edilirken, 27 araç trafikten men edildi.

Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı birimlerince genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 19 Eylül tarihinde 22.00-01.00 saatleri arasında Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi.

Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya 45 asayiş ve trafik timinde görevli toplam 159 personel katıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 673 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 4 bin 572 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 67 araca idari para cezası uygulanırken, 27 araç trafikten men edildi. Ayrıca aranan 1 araç da yakalandı.

Ekipler tarafından 26 iş yerinin de kontrol edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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