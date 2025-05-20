Manisa'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Manisa'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 42 ayrı suç kaydı olan S.K. jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 42 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakolu ekipleri tarafından 20 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, S.K. (30) isimli erkek şahıs gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan uzun süredir aranan S.K., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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