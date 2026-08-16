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Açılır tavandan yolculuk: 2 gözaltı, 4 bin 500 TL ceza

Açılır tavandan yolculuk: 2 gözaltı, 4 bin 500 TL ceza
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Salihli'de seyir halindeki otomobilin açılır tavanına çıkarak hareket yapan kadın ve sürücü gözaltına alındı; sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 4 bin 500 TL ceza kesildi, soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeki otomobilin açılır tavanından çıkarak hareketler yapan kadın ile aracın sürücüsü gözaltına alındı. Sürücüye ayrıca 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

D300 kara yolunda bir kadının seyir halindeki otomobilin açılır cam tavanından aracın üzerine çıkarak hareketler yaptığı görüntüler basında ve sosyal medyada yer almıştı. Görüntülerin ardından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü M.E.C. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda sürücü M.E.C. ile aracın üzerine çıkan Ö.K. adlı kadın, "hayasızca hareketler" suçundan gözaltına alındı. Sürücüye ayrıca trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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