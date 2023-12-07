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Manisa'da hastane bahçesinde silahlı kavga jandarmanın müdahalesiyle önlendi

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Merkezefendi Devlet Hastanesi acil servis önünde çıkan kavgada jandarma, silah çeken şüpheliye müdahale ederek saldırıyı önledi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir hastane bahçesindeki silahlı Kavga, jandarmanın dikkati sayesinde önlendi. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Merkezefendi Devlet Hastanesi acil servis önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada kavganın taraflarından A.K.'nin belindeki tabancayı çıkardığını fark eden hastanede görevli jandarma personeli, A.K.'nin elinden tabancasının alarak saldırıyı önledi. Olayın ardından şüpheli A.K. polise teslim edildi.

Öte yandan acil servisteki kavga ve jandarmanın tabancasını çıkaran şüpheliye müdahalesi, hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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