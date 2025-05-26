Manisa'da Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Manisa'da Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Alaşehir'de çeşitli suçlardan toplam 12 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.C.Ö., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 24 Mayıs günü yürütülen çalışmalar kapsamında; hakkında 2 adet "Hırsızlık", 2 adet "Uyuşturucu Madde Kullanma" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 12 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ö. (E/26) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.C.Ö., 25 Mayıs 2025 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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