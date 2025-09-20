Manisa'da 'Güvenli Üniversite' Projesi ile 2,500 Öğrenciye Güvenlik Bilgilendirmesi

Manisa'da üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan 'Güvenli Üniversite' Projesi kapsamında 2 bin 500 öğrenciye güvenlik bilgilendirmesi yapılarak broşür dağıtıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıcında üniversite öğrencilerine yönelik 'Güvenli Üniversite' Projesi kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

Celal Bayar Üniversitesi Muradiye, Uncubozköy ve Şehzadeler yerleşkeleri ile Otogar ve Tren Garı'nda 15-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye güvenlik konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenli bir eğitim öğretim dönemi geçirmesi amacıyla çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi. - MANİSA