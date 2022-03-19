Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce öteye böyle sürüklendi - Haberler

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Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce öteye böyle sürüklendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul çıkışında arkadaşlarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada D.Ü. isimli kız çocuğu arkadaşlarıyla birlikte okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken E.M. yönetimindeki otomobil çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.

DURUMU AĞIR

Kazada ağır yaralanan D.Ü., 112 Acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk yaşam savaşı verirken polis, otomobil sürücüsü E.M.'yi gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaza anı ve kaza sonrası küçük kızın arkadaşlarının feryatları ve panikleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - 3. Sayfa

Alaşehir, Otomobil, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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