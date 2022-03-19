Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce öteye böyle sürüklendi

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada D.Ü. isimli kız çocuğu arkadaşlarıyla birlikte okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken E.M. yönetimindeki otomobil çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.

DURUMU AĞIR

Kazada ağır yaralanan D.Ü., 112 Acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk yaşam savaşı verirken polis, otomobil sürücüsü E.M.'yi gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaza anı ve kaza sonrası küçük kızın arkadaşlarının feryatları ve panikleri güvenlik kamerasına yansıdı.