Manisa'da eşini defalarca bıçaklayarak öldüren adam yakalandı

Manisa'da 55 yaşındaki bir kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili suçunu itiraf eden 62 yaşındaki eşi gözaltına alındı.

Olay, Salihli'ye bağlı Yörük Mahallesi 385 Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, evde bıçakla yaralanan bir kişinin bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 5 yerinden bıçaklanan Sultan Gürel Gök'ün (55) hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, eşi Himmet Gök'ü (62) gözaltına aldı. Gözaltına alınan Himmet Gök'ün suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Koruma kararı aldırmış

Alınan bilgiye göre, cinayete kurban giden Sultan Güral Gök, yaklaşık 1 hafta önce eşinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Gök'ün şikayeti üzerine zanlı Himmet Gök hakkında 'koruma kararı' aldırdı. Bu karara sinirlenen Himmet Gök, gece saatlerinde eve gelerek eşi ile tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Gök, eşini birden fazla yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Emniyetteki işlemleri devam eden Himmet Gök'ün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı