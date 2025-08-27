Manisa'da Engelli Park Yeri Denetiminde 79 Araç Ceza Yedi

Güncelleme:
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri ekiplerince 25-26 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen "Engelli Park Yerleri Denetimi" kapsamında 317 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu görülen 79 araç ve sürücüsüne toplam 115 bin 550 TL idari para cezası uygulanırken, 3 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
