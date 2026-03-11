Otobüs terminallerinde emniyet kemeri denetimi

Manisa'da polis ekipleri tarafından otobüs terminallerinde gerçekleştirilen denetimlerde yüzlerce otobüs kontrol edilirken, binlerce yolcuya emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimleri tarafından 5-10 Mart 2026 tarihleri arasında terminallerde şehirlerarası otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

26 ekip ve 48 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda toplam 352 otobüs ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sırasında yolculara emniyet kemerinin hayati önemi anlatılarak bilgilendirme yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında 5 bin 152 yolcuya emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı