Haberler

Otobüs terminallerinde emniyet kemeri denetimi

Otobüs terminallerinde emniyet kemeri denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da gerçekleştirilen denetimlerde 352 otobüs kontrol edildi ve 5 bin 152 yolcuya emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgi verildi.

Manisa'da polis ekipleri tarafından otobüs terminallerinde gerçekleştirilen denetimlerde yüzlerce otobüs kontrol edilirken, binlerce yolcuya emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimleri tarafından 5-10 Mart 2026 tarihleri arasında terminallerde şehirlerarası otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

26 ekip ve 48 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda toplam 352 otobüs ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sırasında yolculara emniyet kemerinin hayati önemi anlatılarak bilgilendirme yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında 5 bin 152 yolcuya emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

32 ülke birden anlaştı! Dev stok piyasaya sürülecek
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

İran füzelerinden kaçacak yer kalmadı! Yatağını atan buraya sığındı
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi

Galatasaray hezimeti sonrası deprem: Takımdan ayrılmak istedi
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

32 ülke birden anlaştı! Dev stok piyasaya sürülecek
Romanya, ABD'nin ülkedeki hava üslerini kullanma talebini kabul etti

Dolaylı yoldan olsa da savaşa bir ülke daha dahil oldu
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu