Akhisar karayolunda feci kaza: 1 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 55 yaşındaki Hasan Çalışkan hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 55 yaşındaki Hasan Çalışkan hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Akhisar devlet karayolu üzerinde, Akhisar Zeytin Borsası ile Gölet kavşağı arasındaki bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 ANK 344 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle şehir merkezine seyir halinde olan Hasan Çalışkan (55), Gölet yönüne manevra yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen 45 AIR 830 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, elektrikli bisiklet sürücüsü Hasan Çalışkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerinin ardından trafik akışı yeniden normale dönerken, kazaya karışan otomobilin sürücüsü gözaltına alınarak ifadeye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

